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Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den motosikletiyle Ayvalık’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası’na gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Cunda’da bir otelde çalışan eşiyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından eşinin otelden ayrılması üzerine motosiklet sürücüsü de hızla yola çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sabah saat 03.45 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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