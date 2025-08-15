Ayvalık'ta narkotik polisinden operasyon: 3 kişi tutuklandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin araçta ve araçtaki şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda 18.05 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörde 7 adet 9 mm çapında mermi, 8 adet 9 mm çapında ve 1 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyonda gözaltına alınan M.E.K., B.G. ve V.B. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

