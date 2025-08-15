HABER

Ayvalık'ta narkotik polisinden operasyon: 3 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin araçta ve araçtaki şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda 18.05 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörde 7 adet 9 mm çapında mermi, 8 adet 9 mm çapında ve 1 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyonda gözaltına alınan M.E.K., B.G. ve V.B. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

15 Ağustos 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
