Ayyüce Türkeş ile DEM Partililer arasında Öcalan gerilimi: "Katil ve katil olarak geberecek"

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ile DEM Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Genel Kurul’da söz alan Türkeş’in konuşması sırasında DEM Parti sıralarıyla yaşanan sözlü tartışma kısa sürede gerilime dönüştü.

"KATİL OLARAK GEBERECEK”

Tartışma sırasında kürsüden DEM Parti sıralarına dönen Türkeş, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik sert ifadeler kullandı. Türkeş, “Katil, katil, katil. Katil olarak geberecek” diye bağırdı.

DEM PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti milletvekilleri sözlere itiraz ederken, oturuma başkanlık eden Meclis Başkanvekili araya güçlükle girdi.

Yaşanan gerginliğin ardından Genel Kurul’da düzen yeniden sağlanırken, taraflar arasında sözlü atışmalar bir süre daha devam etti.

Olay, Meclis kulislerinde de yankı uyandırırken, siyasi partilerden karşılıklı açıklamaların gelmesi bekleniyor.