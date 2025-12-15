HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ayyüce Türkeş ile DEM Partililer arasında Öcalan gerilimi: "Katil ve katil olarak geberecek"

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Partili Ayyüce Türkeş ile DEM Partili Sırrı Sakık arasında gerilim yaşandı. Türkeş, DEM Parti sıralarına dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Katil, katil katil. Katil olarak geberecek" diye bağırdı.

Ayyüce Türkeş ile DEM Partililer arasında Öcalan gerilimi: "Katil ve katil olarak geberecek"
Devrim Karadağ

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ile DEM Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Genel Kurul’da söz alan Türkeş’in konuşması sırasında DEM Parti sıralarıyla yaşanan sözlü tartışma kısa sürede gerilime dönüştü.

"KATİL OLARAK GEBERECEK”

Tartışma sırasında kürsüden DEM Parti sıralarına dönen Türkeş, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik sert ifadeler kullandı. Türkeş, “Katil, katil, katil. Katil olarak geberecek” diye bağırdı.

Ayyüce Türkeş ile DEM Partililer arasında Öcalan gerilimi: "Katil ve katil olarak geberecek" 1

DEM PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti milletvekilleri sözlere itiraz ederken, oturuma başkanlık eden Meclis Başkanvekili araya güçlükle girdi.

Ayyüce Türkeş ile DEM Partililer arasında Öcalan gerilimi: "Katil ve katil olarak geberecek" 2

Yaşanan gerginliğin ardından Genel Kurul’da düzen yeniden sağlanırken, taraflar arasında sözlü atışmalar bir süre daha devam etti.

Olay, Meclis kulislerinde de yankı uyandırırken, siyasi partilerden karşılıklı açıklamaların gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsansı robot YouTuber’a ateş etti!İnsansı robot YouTuber’a ateş etti!
Bu kış grip başka: "Ölümcül belirtiler var"Bu kış grip başka: "Ölümcül belirtiler var"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Abdullah Öcalan tbmm AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.