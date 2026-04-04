Ayyüce Türkeş Taş'tan olay iddia: "Babamın mezarını ziyaret etmem engellendi"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin engellediğini duyurdu. Taş, ziyaret sırasında koruma polislerinin tartaklandığını ve yanında bulunan iki çocuğunun mezardan ağlayarak ayrıldığını belirtti.

"BABAM BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETMEMİZ ENGELLENDİ"

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam Başbuğ TÜRKEŞ’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi. Yanımda bulunan devletin resmi polisi darp edildi.

"ÇOCUKLARIM MEZARDAN AĞLAYARAK ÇIKTI"

Biri 10 biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı. Kimsenin ne devletin polisine el kaldırmak haddidir ne de bir evladı babasından ayırmaya gücü yeter” ifadelerini kullandı.

Türkeş, söz konusu paylaşımında yetkililerden de yardım istedi.