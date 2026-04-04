Ayyüce Türkeş Taş'tan olay iddia: "Babamın mezarını ziyaret etmem engellendi"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babasının ölümünün 29. yıl dönümü dolasıyla mezarına yapmak istediği ziyaretin engellendiğini açıkladı. Taş, ziyaret sırasında koruma polislerinin darp edildiğini ve yanında bulunan iki çocuğunun mezardan ağlayarak ayrıldığını belirtti.

Ayyüce Türkeş Taş'tan olay iddia: "Babamın mezarını ziyaret etmem engellendi"
Devrim Karadağ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin engellediğini duyurdu. Taş, ziyaret sırasında koruma polislerinin tartaklandığını ve yanında bulunan iki çocuğunun mezardan ağlayarak ayrıldığını belirtti.

"BABAM BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETMEMİZ ENGELLENDİ"

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam Başbuğ TÜRKEŞ’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi. Yanımda bulunan devletin resmi polisi darp edildi.

Ayyüce Türkeş Taş tan olay iddia: "Babamın mezarını ziyaret etmem engellendi" 1

"ÇOCUKLARIM MEZARDAN AĞLAYARAK ÇIKTI"

Biri 10 biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı. Kimsenin ne devletin polisine el kaldırmak haddidir ne de bir evladı babasından ayırmaya gücü yeter” ifadelerini kullandı.

Ayyüce Türkeş Taş tan olay iddia: "Babamın mezarını ziyaret etmem engellendi" 2

Türkeş, söz konusu paylaşımında yetkililerden de yardım istedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!
İran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: Ateşkes umudu suya düştüİran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: Ateşkes umudu suya düştü

Okuyucu Yorumları 14 yorum
burada bir gariplik var rahmetli türkeşin birinci dereceden en yakını çocuğu babasının kabrini ziyaret edemiyor mübarek dinimize göre aldığımız terbiye gereği bu dünyadan göç edenlere karşı bir saygımız vardır fakat burada bırakın o saygıyı yüce yaratanın biz insanoğluna kutsal kitaplar ile belirtmiş olduğu bazı durumları biz insanlar sanki reddediyoruz gibi bir durum çıkmıyor mu ortaya allah sonumuzu hayırlı kılsın demek lazım fakat sonumuzun hayırlı olacağına hiç emin de olmamak lazım galiba
bunu ilk defa yapmıyorlar, ülkücülüğü mhpli olmak zanneden mahalle kabadayıları son 2-3 yıldır Başbuğun mezarın etrafına insan yığıyorlar öz kızı giremesin diye. Ayrıca Alparslan Türkeş'in askerleriyiz sloganlanını mhp mitinginde yasaklayan zihniyet de aynı zihniyet, koltuk zihniyeti.
mezara sokmadığınız Türkeşin kızı. mezara sahip çıktığınız kadar onun ilkelerine sahip çıkın pkk lılarla beraber olanların Türkeşin mezarında işi yoktur.
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

