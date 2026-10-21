Azerbaycan 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
'İSTENMEYE KİŞİ' İLAN EDİLDİLER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kararda, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan açıklamalar gösterildi.
LİSTEDE ERBAKAN VE GERGERLİOĞLU DA VAR
Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından ve akademisyenlerden isimler de yer aldı.
İstenmeyen kişi ilan edilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.
İŞTE 31 KİŞİNİN LİSTESİ
- Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi
- Cem Özyurt – Blog yazarı
- Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı
- Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri
- Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar
- Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi
- Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist
- Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim
- Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar
- Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog
- Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)
- Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
- Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı
- Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi
- Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi
- Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu
- Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı
- Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi
- Mert Armağan – Gazeteci
- Yaşar Yavuz – Gazeteci
- Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar
- Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci
- Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi
- Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi
- Halil Atakan Ay – İlahiyatçı
- İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı
- Murat Şahin – Akit TV program sunucusu
- İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu
- Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu
- Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı
- Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili
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