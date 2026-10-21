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Azerbaycan 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var

Azerbaycan, 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiyi 'persona non grata' yani 'istenmeyen kişi' ilan etti. Kararın gerekçesi olarak kişilerin internet ve sosyal medya paylaşımları gösterildi. Aralarında siyasetçi, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu 31 kişi için alınan kararı Bakü yönetimi, kararın egemenlik, millî güvenlik ve anayasal düzeni koruma amacıyla aldığını bildirdi.

Azerbaycan 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var 1

'İSTENMEYE KİŞİ' İLAN EDİLDİLER

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kararda, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan açıklamalar gösterildi.

Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var 2

LİSTEDE ERBAKAN VE GERGERLİOĞLU DA VAR

Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından ve akademisyenlerden isimler de yer aldı.

Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var 3

İstenmeyen kişi ilan edilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.

Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Girişleri yasaklandı: Aralarında Fatih Erbakan da var 4

İŞTE 31 KİŞİNİN LİSTESİ

  1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi
  2. Cem Özyurt – Blog yazarı
  3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı
  4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri
  5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar
  6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi
  7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist
  8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim
  9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar
  10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog
  11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)
  12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
  13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı
  14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi
  15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi
  16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu
  17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı
  18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi
  19. Mert Armağan – Gazeteci
  20. Yaşar Yavuz – Gazeteci
  21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar
  22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci
  23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi
  24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi
  25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı
  26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı
  27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu
  28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu
  29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu
  30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı
  31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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