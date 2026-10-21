SON DAKİKA | Erdoğan'dan Özel'in 'savaştayız' sözlerine yanıt: Hayırdır beyler!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
- Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden değerli kardeşimiz Üskidar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Üsküdar aşığı, hizmet etmekten mutluluk duyan, sevilen ve sayılan bir isimdi. Çalışkanlığıyla ortaya koyduğu gayretleriyle temayyüz etmiştir. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de razı olsun. 3 yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyor, sabırlar diliyorum.
"BU MÜPTEZELLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
- Acıya saygı insani bir değerdir. Ziya kardeşimizin vefatından sonra özellikle sosyal medyada alçakça bir nefret kampanyasına şahit olduk. İçlerinde biriktirdikleri ne varsa kustular. Bu gözü dönmüşlük öyle bir yere ulaştı ki, taziye mesajı yayınlayanlara bile saldırdılar. Bu müptezelleri de ben Allah'a havale ediyorum.
"İYİ NİYETLİ BİR ÇAĞRI YAPTIK AMA..."
- Önemli gelişmelerin yaşandığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin yeni bir siyaset tarzına, diline ihtiyacı olduğunu özellikle belirttik. Siyaseti dost-düşman ikililiğine hapsetmenin bir toplumsal tehdit oluştuğunu belirttik. İyi niyetli bir çağrı yapıp, herkesi savaş baltalarını bir yana bırakmaya davet ettik. Türkiye merkezli siyaset gütmenin milli bir görev olduğunun altını çizdik.
"SON 3 HAFTADA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"
- Ancak son 3 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefetin bazı aktörlerinin böyle bir gündemi bile yok. Kendi dar kadro çıkarları dışında her şeye gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumdalar. Siyasette nezaketi koruyalım deseniz o bile yok. Kusura bakmasınlar ama bu doğru bir tavır değildir.
ÖZGÜR ÖZEL'İN 'SAVAŞTAYIZ' SÖZLERİNE TEPKİ
- Bir tanesi çıkmış şuursuzca 'savaştayız' diyor. Bu zata sormak lazım. Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız? Seferberlik çıktı da biz mi duymadık. Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Utanmadan bunu diyorsunuz. Siz lafınızın nereye gittiğinin farkıda mısınız? Sorumlu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz? Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin.
"İFTİRA SİYASETİNE EYVALLAH DEMEYİZ"
- Burada şunu da dikkatinize getirmek isterim. Bunların siyasetsizliği siyaset haline getirmeleri sadece söylemlerle sınırlı değildir. Aynı ciddiyetsiz tavrı fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların izzetiyle, itibarıyla oynuyorlar. Bakın, milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa aynı şekilde namuslu, şerefli, onurlu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suç, o kadar büyük bir şenaattir. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı hâlde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, önüne gelene iftira atacaksınız, devletin kurumlarını töhmet altında bırakacaksınız. İnsanlar, millete hizmete ayırması gereken vakti senin iftiralarını, senin bühtanlarını belgeleriyle yalanlamaya ayıracak. Sonra da çıkacaksın, yüzün kızarmadan, hiçbir mahcubiyet duymadan işi pişkinliğe vurup kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz.
İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİ
- İstanbul'daki afet karşısında devlet olarak hemen harekete geçtik. İlgili Bakanlarımız derhal bölgeye intikal ettiler. 14 Ekim tarihinde afet gruplarımız 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya başladılar. İstanbul'daki çalışmalarda toplam 47 bin 217 personelimiz ve 5 bin 283 araçla görev aldılar. Toplam 2 bin 270 vatandaşımızın tahliyesi sağlandı. İstanbul'da 7, Kocaeli'nde 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu konuda kusur, ihmal varsa gereken yapılacaktır.
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