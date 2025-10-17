HABER

Azerbaycan’da darbe planlayan eski Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mehdiyev hakkında ev hapsi kararı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nin (DTX) darbe planı iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev, ihtiyati tedbir kapsamında 4 ay süreyle ev hapsine alındı.

Azerbaycan’da bir dönem ülkenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev hakkında darbe planı hazırlamak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 87 yaşındaki Mehdiyev’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri uyarınca suçlandığı bildirildi. Mahkeme, 87 yaşındaki Ramiz Mehdiyev’in yaşını dikkate alarak, hakkında devam eden soruşturma sürecinde 4 ay süreyle ev hapsine alınmasına karar verdi.

"MEHDİYEV’İN PLANINA İLİŞKİN BİLGİLER RUSYA’DAN GELDİ"

Azerbaycanlı kaynaklar, olaya ilişkin ilk bilginin Rusya’dan geldiğini aktardı. Açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Ekim tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki görüşmesinde, Rus tarafının Ramiz Mehdiyev’in darbe planına ilişkin bilgileri Azerbaycan tarafına doğrudan aktardığı belirtildi.

RAMİZ MEHDİYEV KİMDİR?

Ramiz Mehdiyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini 1995-2019 yılları arasında yürüttüğü, 2019-2022 yılları arasında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor.

(İHA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

