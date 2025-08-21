HABER

Azerbaycan heyeti Çameli’nin Sakin Şehir süreci hakkında bilgi aldı

Çameli 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için Denizli’de bulunan Azerbaycan heyeti, Cittaslow Çameli Ofisinden ‘Sakin Şehir’ süreci hakkında bilgi aldı.

Çameli 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için Denizli’de bulunan Azerbaycan’ın Bilesuvar Rayonu kardeş şehir heyeti, Çameli ilçemizde faaliyetlerini sürdüren Cittaslow Çameli Ofisi ve Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Ofisini ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın yanı sıra Sakin Şehir proje koordinatörleri ve Cittaslow Çameli Ofisi yetkilileri Emirhan Akşit ile Nimet Cansu Cingör tarafından Cittaslow süreci hakkında bilgiler verildi.

Ziyarete Yunsurov Vlahddin Yusif, Mmmdov Xanlar, Astanov Elşn vz, Hsnzad Ramil, Bağırov Aqşin, Nuriyev Qurban Xanli, Bdlov Rövşn Mmmdli, Abasov İlqar, Mhrrmov Elcan, Mmmdov Faiq ve Sfrov Elsevr katıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Azerbaycan
