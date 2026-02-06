HABER

Azerbaycan’dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Türkiye ile dayanışma mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye’nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşmaktadır. Kardeş Türkiye’ye ve halkına daima refah, huzur ve esenlik diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Türkiye ile dayanışma mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Kardeş Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli ağır depreminin yıl dönümünde bu büyük felaketin yol açtığı derin acıyı ve kederi bir kez daha hatırlıyor, binlerce insanın hayatına son veren, geniş çaplı yıkımlara yol açan bu facianın kurbanlarının aziz hatırasını derin bir hüzünle anıyoruz. Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye’nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşmaktadır. Kardeş Türkiye devletine ve halkına daima refah, huzur ve esenlik diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Azerbaycan
