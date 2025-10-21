Aziz İhsan Aktaş'ın ayrılan soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta belediyelerinden istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA VE ISPARTA'DAN DOSYALAR İSTENDİ

Savcılık, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyaları Kütahya ve Isparta Başsavcılıklarından istendi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASINDA CHP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI AYRILDI

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin dosya ayrılarak, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün tamamlanan 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına yönelik iddialar üzerine soruşturma dosyası hazırlanmıştı. Karabat ve Bulut hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

