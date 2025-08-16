HABER

Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladı

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışında bulundu. Prof. Dr. Cenk Yaltırak, yaptığı açıklamada, '350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu.'' dedi.

Mustafa Fidan

Deprem ile iç içe yaşayan Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ardından deprem araştırmaları yapan bir merkez daha harekete geçirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM), yeni cihazlar ve sensörlerle fay tespiti yapıp, depremin yıkıcılığını metrekare bazında ölçecek.

AZİZ YILDIRIM 'DEPREM ARAŞTIRMA GEMİSİ' BAĞIŞLADI

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, T24'e yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cenk Yaltırak, araştırma yapmaları için Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladığını belirtti.

''SADECE AZİZ YILDIRIM İKNA OLDU''

Yaltırak yaptığı açıklamada, ''350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu. Ama bir şartı vardı, 'Asla KDV'yi ben ödemem' dedi. KDV'yi etraftan isteyeceğime, eşimle konuştum ve 'tamam' dedi. 70 bin doları (yaklaşık 2 milyon 855 bin TL) ödedim ve gemi alındı.'' ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2025
16 Ağustos 2025

deprem Aziz Yıldırım itü
