Azure Anadolu Hisarı İstanbul’da tanıtıldı! 162 rezidans…

Bilfen Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Bilyapı ile Azure Yapı iş birliğiyle hayata geçirilen Azure Anadolu Hisarı projesinin tanıtımı, 3 Ekim’de gerçekleştirildi.

İş ve cemiyet hayatından davetlilerin katıldığı geceye; Bilfen Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı ve Bilyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Azure Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Mental Design Works Kurucu Mimarı Salih Çıkman ev sahipliği yaptı.

Gecede sanatçı Sibel Can da özel bir performans sergiledi.

BEYKOZ’DA 162 REZİDANS

Mimar Salih Çıkman imzasını taşıyan Azure Anadolu Hisarı, Beykoz’un doğal dokusu içerisinde çağdaş bir mimari anlayışla tasarlandı.

Üç ve dört katlı 11 bloktan meydana gelen projede toplam 162 rezidans bulunuyor. Projenin mimarisinde geniş cam cepheler, organik formlar, teraslar ve su öğeleri öne çıkıyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projede, özel peyzajlı bahçelere ve müstakil havuzlara sahip 3+1 ve 4+1 bahçe konutları da bulunuyor.

Penthouse seçeneklerinde ise geniş çatı terasları ve panoramik jakuzilerin yanı sıra koru ve vadi manzarası dikkat çekiyor.

30 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YEŞİL ALANA AYRILDI

Anadolu Hisarı’nda orman ve korularla çevrili bir vadide konumlanan proje, yaklaşık 30 dönümlük arazi üzerinde yükseliyor.

Proje alanının 21 bin metrekareyi aşan bölümü yeşil alan ve parklara ayrılıyor.

Ankara’da hayata geçirilen Azure Çayyolu projesinin ardından markanın İstanbul’daki yeni projesi olan Azure Anadolu Hisarı, konumu ve sosyal alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam alternatifi sunmayı hedefliyor.

SOSYAL ALANLARDA NELER VAR?

Projede yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzları, Türk hamamı, sauna, fitness ve pilates stüdyoları bulunuyor. Kafeler, müzik ve sanat atölyeleri ile özel toplantı salonları da proje kapsamında sunulan sosyal alanlar arasında yer alıyor.

Açık alanlarda ise tenis ve padel kortları, basketbol ve futbol sahaları ile orman içerisinde yürüyüş ve koşu parkurları bulunuyor. Çocuklar için de özel bir keşif parkuru planlanıyor.

Azure Anadolu Hisarı projesi, İstanbul’da merkezi konumdan kopmadan doğayla iç içe yaşamak isteyenlere yönelik üst segment bir konut projesi olarak konumlandırılıyor.