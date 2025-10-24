HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

B12 testi nedir, eksikliği neye yol açar?

İnsan vücudunda gerekli olan miktarlarda vitaminler ve mineraller yer alması vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Ancak bu mineraller ve vitaminlerin eksik olması bazı hastalıklara yol açabilmektedir.

B12 testi nedir, eksikliği neye yol açar?
Ferhan Petek

Hayvansal gıdalar başta gelmek üzere birçok besinde yer alan B12 vitamini, vücudun kırmızı kan oluşumunda, sinir hücrelerinin sağlıklı olmasında, hücrelerin genetik materyali olan DNA moleküllerinin yapılmasında ve hücre metabolizmasında önemli bir role sahiptir. B12 vitaminin eksik olması vücutta oksijen taşıma görevi olan kırmızı kan hücresinin üretiminin azalması anlamına da gelmektedir. Bu eksiklik kendini çeşitli belirtiler ile gösterebilmektedir.

B12 testi nedir?

Kişilerde B12 vitaminin eksik olup olmadığının anlaşılması ya da hangi seviyede olduğunun tespit edilmesi için test yapılır. B12 vitamini testi ya da B12 testi olarak adlandırılan bu test, kandaki B12 vitamini seviyesini ölçme amacı ile gerçekleştirilir. İnsan vücudunda B12 eksikliği vitamin B12 ölçümünün ardından anlaşabilmektedir.

Kan testinde B12 vitamini seviyesi de görülebilmektedir. Yapılan kan testi ile B12 vitamin seviyesinin ölçülmesi çeşitli nörolojik belirtiler görülen kişiler için istenebilir. Bu test sayesinde kişinin B12 vitamini eksikliği tespit edilir ya da fazla B12 vitamini alındığının saptanması ile uygun tedavi yöntemi seçilir.

B12 eksikliği neye yol açar?

B12 vitamini insan vücudundaki varlığı ile sinir sistemi sağlığını desteklemekten bağışıklık sistemine olumlu etkilerde bulunmak üzere birçok fayda sağlayabilmektedir. Bu vitaminin eksikliğini tespit etmek için yapılan testlerde uzun süre mide asidi baskılayıcı ilaçlar kullanan, emilim bozukluğu olan, 65 yaş üzeri olan, vegan ay da vejetaryen beslenen kişiler risk grubunda kabul edilmektedir.

Bireylerde B12 vitaminin eksik olması kendini şu belirtiler ve hastalıklar ile gösterebilmektedir:

  • Psikolojik sorunlar, depresyon, sinir bozukluğu, huzursuzluk, anksiyete gibi problemler
  • Sinir sisteminde bozukluklar, uyuşma, denge sorunları, reflekslerde zayıflamalar
  • Fiziksel olarak halsizlik
  • Nefes darlığı
  • Bağışıklık sisteminde zayıflama ve buna bağlı hastalıklar
  • Tırnakların güçsüzleşerek kırılması
  • Saçların dökülmesi
  • Kalp atımında düzensizlikler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyorduBursa'da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu
İmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklamasıİmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklaması

Anahtar Kelimeler:
b12 vitamini b12 b12 eksikliği b12 eksikliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.