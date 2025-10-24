B12 testi nedir, eksikliği neye yol açar?

Hayvansal gıdalar başta gelmek üzere birçok besinde yer alan B12 vitamini, vücudun kırmızı kan oluşumunda, sinir hücrelerinin sağlıklı olmasında, hücrelerin genetik materyali olan DNA moleküllerinin yapılmasında ve hücre metabolizmasında önemli bir role sahiptir. B12 vitaminin eksik olması vücutta oksijen taşıma görevi olan kırmızı kan hücresinin üretiminin azalması anlamına da gelmektedir. Bu eksiklik kendini çeşitli belirtiler ile gösterebilmektedir.

B12 testi nedir?

Kişilerde B12 vitaminin eksik olup olmadığının anlaşılması ya da hangi seviyede olduğunun tespit edilmesi için test yapılır. B12 vitamini testi ya da B12 testi olarak adlandırılan bu test, kandaki B12 vitamini seviyesini ölçme amacı ile gerçekleştirilir. İnsan vücudunda B12 eksikliği vitamin B12 ölçümünün ardından anlaşabilmektedir.

Kan testinde B12 vitamini seviyesi de görülebilmektedir. Yapılan kan testi ile B12 vitamin seviyesinin ölçülmesi çeşitli nörolojik belirtiler görülen kişiler için istenebilir. Bu test sayesinde kişinin B12 vitamini eksikliği tespit edilir ya da fazla B12 vitamini alındığının saptanması ile uygun tedavi yöntemi seçilir.

B12 eksikliği neye yol açar?

B12 vitamini insan vücudundaki varlığı ile sinir sistemi sağlığını desteklemekten bağışıklık sistemine olumlu etkilerde bulunmak üzere birçok fayda sağlayabilmektedir. Bu vitaminin eksikliğini tespit etmek için yapılan testlerde uzun süre mide asidi baskılayıcı ilaçlar kullanan, emilim bozukluğu olan, 65 yaş üzeri olan, vegan ay da vejetaryen beslenen kişiler risk grubunda kabul edilmektedir.

Bireylerde B12 vitaminin eksik olması kendini şu belirtiler ve hastalıklar ile gösterebilmektedir: