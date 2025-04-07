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B12 vitamin eksikliği nedir? Faydaları ve zararları nasıl anlaşılır? Yanlış beslenmenin etkisini uzmanlar açıkladı...

Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, yanlış beslenme düzeninin B12 vitamini eksikliğini artırdığını belirtti. Bulut, protein kaynaklarına ulaşımın zorlaştığı günümüzde, işlenmiş gıdalara yönelimin arttığını ve bunun da dengeli beslenmemenin sonucu olarak birçok vitamin eksikliğine yol açtığını vurguladı. Dengeli beslenme nasıl olmalıdır? B12 ne işe yarar? Detaylar haberimizde...

B12 vitamin eksikliği nedir? Faydaları ve zararları nasıl anlaşılır? Yanlış beslenmenin etkisini uzmanlar açıkladı...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, yanlış beslenme düzeninin B12 vitamini eksikliğine yol açabileceğine dikkat çekti. Bulut, protein kaynaklarına ulaşımın zorlaştığı ve işlenmiş gıdalara yönelimin arttığı günümüzde, dengeli beslenmemenin birçok vitamin eksikliğine sebep olduğunu belirtti.

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B12 vitamini eksikliğinin önlenmesi için dengeli ve yeterli beslenmenin önemine vurgu yapan Bulut, "Sağlıklı bireylerde yeterli ve dengeli beslenme sağlandığında B12 eksikliği beklemiyoruz. Ancak bazı hastalıklar veya kullanılan ilaçlar B12 emilimini etkileyebilir" dedi.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Ayrıca, B12 eksikliğinin tıbbi olarak doktorlar tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen Bulut, eksiklik durumunda takviye yapılmasının gerekebileceğini ifade etti. Bulut, et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi besinlerin yeterli tüketilmesinin, B12 eksikliğini önlemek için genellikle yeterli olduğunu belirterek, günlük 2 su bardağı süt veya yoğurt ve 2-3 köfte büyüklüğünde et, tavuk ya da balık tüketilmesinin önemini vurguladı.

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B12 EKSİKLİĞİNİN ARTMASININ NEDENLERİ

Son yıllarda B12 eksikliğinin artmasının nedenlerine de değinen Bulut, beslenme alışkanlıklarının bu durumu doğrudan etkilediğini belirtti. Bulut, “Protein açısından zengin gıdalar ekonomik olarak erişimi zorlaşan besinler haline geldi. Bunun yanı sıra işlenmiş ve paketli gıdalara yönelim arttı. Özellikle gençler ve çocuklar ara öğünlerde sağlıklı alternatifler yerine paketli ürünleri tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BESLENME BİLİNCİ OLUŞTURULMALI

Sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması gerektiğini söyleyen Bulut, “Ara öğünlerde bir paket gıda almak yerine süt, ayran, kefir ya da meyve tercih edilmeli. Aksi halde sadece B12 değil, birçok vitaminin eksikliği söz konusu olur. Sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunmak ve tedavi sürecini desteklemek için büyük önem taşır" dedi.

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B12 VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

B12 vitamini, hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunan, vücudun kırmızı kan hücresi oluşumunda, sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasında, hücre metabolizmasında ve hücrelerin genetik materyali olan DNA moleküllerinin yapılmasında rolü olan bir vitamini türü. B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik yanı sıra saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan aneminin önlenmesine yardımcı olur.Vücudun yeteri kadar B12 vitaminine sahip olmaması anemiye neden olur. Aneminin bir sonucu olarak halsizlik, yorgunluk, ciltte solgunlaşma ve nefes darlığı yanı sıra B12 eksikliği kaynaklı unutkanlık gibi hafıza sorunları, konuşma güçlüğü, el ve ayaklarda uyuşma, iştah kaybı, kilo kaybı ve ishal ya da kabızlık gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. B12 eksikliği anemisinde kaslarda zayıflama, yürüme güçlüğü, kilo kaybı, sinir ve depresyon hali, ishal, bulantı, yorgunluk ve kalp ritminde düzensizlik gibi belirtiler ortaya çıkar.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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