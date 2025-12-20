HABER

Baba-oğul dehşet saçtı! 3 arkadaşı bıçak ve palayla yaraladı

Bursa’da, 3 arkadaş küfür ettiği için uyardığı baba-oğul tarafından bıçak ve palalı saldırıya uğrayıp, yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da 3 arkadaş, yanlarında küfürlü konuştukları için uyarıda bulundukları baba ve oğlu tarafından çıkan tartışmada bıçak ve palayla yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta sohbet eden D.Z. E.Y. ve S.Y., isimli arkadaşlar, iddiaya göre yanlarında küfrederek konuşan K.S. ile oğlu T.S.’yi ‘Küfretmeyin, rahatsız oluyoruz’ diyerek uyarınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, K.S. ve oğlu T.S., yanlarında bulunan bıçak ve pala ile 3 arkadaşa saldırıp, yaraladı.

Baba-oğul dehşet saçtı! 3 arkadaşı bıçak ve palayla yaraladı

Olay güvenlik kamerasına yansırken, tarafların bağrışmasını duyan çevredekilerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Bursa kavga saldırı
