HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı baba gözaltına alındı. Olay sonrası katil zanlısı baba Seyit Ahmet Aksoy ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy (60) ile oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında alkol nedeniyle nedenle tartışma çıktı.

Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü 1

BABA OĞUL KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İbrahim Aksoy'u ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Oğul Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü 2

Olay sonrası katil zanlısı baba Seyit Ahmet Aksoy ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandıVali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandı
Kadıköy’de helikopter destekli asayiş denetimi:Kadıköy’de helikopter destekli asayiş denetimi:

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep kavga baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.