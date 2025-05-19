HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Baba ve 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulundu

Diyarbakır’da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Baba ve 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulundu
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır’da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mudanyalı genç sporcu dünya ikincisi olduMudanyalı genç sporcu dünya ikincisi oldu
Çanakkale'de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildiÇanakkale'de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.