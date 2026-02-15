"Babaannenizi öldürdüm, gelip alın" demişti! 83 yaşındaki katil zanlısından 'kanlı bıçak' itirafı

Manisa korkunç bir cinayetle sarsıldı. Uykudaki eşinin boğazını keserek öldüren 83 yaşındaki adamın ifadesi dehşete ışık tuttu.

TARTIŞMA SONRASI UYURKEN ÖLDÜRDÜ

Olay, dün sabaha karşı Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

"BABAANENİZİ ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN"

Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLI BIÇAĞI YIKAYIP BULAŞIKLIĞA KOYMUŞ

Öte yandan, eşini öldüren E.Ö.’nün polise verdiği ilk ifadesine ulaşıldı. Eşi Emine Ö. ile sürekli tartıştıklarını savunan E.Ö., eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra eşi Emine Ö. uykudayken boğazından keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğu itiraf etti.