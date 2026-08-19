Babaeski’de derede boğulan çocuk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Babaeski ilçesinden geçen Şeytan Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren 7 yaşındaki Miran Demirtaş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK DEREDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, Babaeski Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Miran Demirtaş'ın cenazesi, Babaeski Cedit Ali Paşa Camii’ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuk, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır