Babaeski’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Babaeski ilçesi D100 karayolu Kırklareli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde otomobil sürücüsü bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü Şölen Türkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırklareli
