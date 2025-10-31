Babaeski’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Babaeski ilçesi D100 karayolu Kırklareli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde otomobil sürücüsü bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü Şölen Türkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır