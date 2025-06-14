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Babalar Günü arifesinde evlat vahşeti: Babasını canice katletti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baba cinayeti işlendi. Babalar günü arifesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Y.D., 55 yaşındaki babası Nihat Delil'in boğazını keserek katletti. Baba oğulun olaydan önce alkol aldığı öğrenildi.

Babalar Günü arifesinde evlat vahşeti: Babasını canice katletti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği 55 yaşındaki Nihat Delil, hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞINA MESAJ ATTI İDDİASI

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Acı olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde meydana geldi. Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

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Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Babalar Günü cinayet Ankara baba çubuk
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