Babanın en zor anları... Edirne'deki trafik kazasında ailesinden 5 kişiyi kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen Muhammet Çelik idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif Olçer'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kazada ölen 5 kişi için Mescit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hastaneden taburcu olarak cenazeye katılan baba Muhammet Çelik, cenaze namazını 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik'in tabutu başında kıldı. Zor anlar yaşayan baba, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)