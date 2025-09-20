HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

'Babanızın yeri mi?' tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum"

İçerik devam ediyor

İstanbul Kağıthane'de cezaevinden tahliye olan bir kişi için atılan havai fişekler yoldan geçen vatandaşları korkuttu. Grubu uyaran Kerime Doyranlı ve Erol Doyranlı kardeşler, öfkeli grubun saldırısına uğradı. Doyranlı kardeşlere arkadan saldıran bazı kişiler kadının başını yardı. Yaralanan talihsiz kadının bayıldığı anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar!

17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan ve cezaevinden tahliye olan bir kişi için, yakınları kutlama yapmak istedi.

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 1

TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNDÜ

Kutlamaya başlayan grup, sokak arasında havai fişek atınca binadan inen Kerime Doyranlı ve kardeşi Erol Doyranlı duruma tepki gösterdi. Grubun bağırarak karşılık vermesi üzerine iki kardeş de yaşlıların ve çocukların korktuğunu söyleyerek gruptaki kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi üzerine çıkan kavgada kutlama yapan gruptaki kişiler, kendilerine tepki gösteren iki kardeşi darbetti.

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 2

'BABANIZIN YERİ Mİ'

Sokağın bir anda karıştığı olayda darbedilen ve çığlık atan Kerim Doyranlı, 'Babanızın yeri mi' , 'Polisi arayın' diyerek dakikalarca bağırdı. Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane motorize Yunus polisi tarafından sonlandırıldı. Kavga sırasında darbedilerek yaralanan iki kardeşe, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İki kardeşin darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi olması üzerine taraflar emniyete götürüldü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 3

'İKİMİZ DE DAYAK YEDİK; BURNUM KIRILDI'

Olayda darbedilen ve başına dikiş atılan Kerime Doyranlı o anları anlattı. Doyranlı, "Yukarıdan aşağı evime geliyordum kalabalık vardı. Zaten yoldaki parke taşlarını da aşağı atıyorlardı. Üstüne birşey koyup fırlatıyorlardı. Kapımın önünde kalabalık gördüm. Onlara, 'Yapmayın çocuklar korkuyor hasta ve yaşlı var' dedim. Havai fişekler silah atıyorlardı. Bir de bana 'Çek çek, git kime şikayet ediyorsan et, polise de et istiyorsan' dediler. 'Yaptığınız doğru değil' dedim üstüme saldırdılar. Kardeşim de beni korumak amacıyla bana arkadan sarıldı. İkimiz beraber dayak yedik. Hastaneye gittik burnum kırık. Bize saldıran 15-20 kişi, kutlama amacı da hapisten çıkan kişi için. Normal aktivitemi yapamıyorum, kaburgam ağrıyor. Ayağa kalkıp yürüyemiyorum. Bugün biraz daha iyiyim. Yemek yiyemiyorum midem bulanıyor" diye konuştu.

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 4

KADININ BAYILDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Kerime Doyranlı'nın darbedildikten sonra bayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının evinin önünde bayıldığı ardından vatandaşların geldiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sedye ile ambulansa taşındığı görülüyor.

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 5

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 6

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 7

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 8

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 9

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 10

Babanızın yeri mi? tartışması... Talihsiz kadını böyle darp ettiler: "Burnum kırık, yemek yiyemiyorum, yürüyemiyorum" 11

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize kabusu yaşıyor! Meteoroloji'den kritik uyarıRize kabusu yaşıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı
Dolandırıcılar şehit ailesini hedef aldı! Tek tek yakalandılarDolandırıcılar şehit ailesini hedef aldı! Tek tek yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.