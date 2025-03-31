Babası 1998'de Erdoğan için, oğlu Yusuf Aktaş ise İmamoğlu için Saraçhane'deydi!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. Eylemlerde en ön saflarda gençlerin olduğu gözlemlenirken, protestolar sırasında ve sonrasında düzenlenen operasyonlarda yüzlerce genç gözaltına alınmıştı.

301 GENÇ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan gençlerden 301'i tutuklanırken, gençlerin serbest bırakılması için çağrılar peş peşe gelmişti.

BABASI 1998'DE ERDOĞAN İÇİN, OĞLU İSE 2025'TE İMAMOĞLU İÇİN SARAÇHANE'DEYDİ

Türkiye'nin gündemine oturan olaylarda dikkat çeken hikayelerde ortaya çıkıyor. Tutuklanan gençler arasında bulunan Yusuf Aktaş'ın babası Mevlüt Aktaş’ın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararını protesto etmek için Saraçhane’ye gittiği öğrenildi.

Mevlüt Aktaş, yaşadıklarını Sözcü TV'den muhabir Muratcan Altuntoprak'a anlattı:

'Ben oğluma bir şey anlatmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 1997 yılında hapis kararı açıklandığında hayatımda ilk kez ağladım. O dönem Saraçhane eylemine ilk gidenlerdendim. Oğluma 'Gitme' dedim. Oğlum da bana 'Baba sen Erdoğan için gitmedin mi?' diye sordu.'

ERDOĞAN 1999 YILINDA NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997’de Siirt’te 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü'minler asker” dizeli Ziya Gökalp’in “Asker Duası” şiirini okumuştu. Bu dizeleri okuyan Erdoğan hakkında 'halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 1998 yılında açılan davanın ardından Erdoğan’a destek eylemleri düzenlenmiş, İstanbul’da eylemin adresi Saraçhane olmuştu.

Siyasi yasak kararı verilen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakarak 26 Mart 1999 günü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Pınarhisar Cezaevi'ne girmişti. 4 ay 10 gün ceza alan Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da cezaevinden tahliye edilmişti.