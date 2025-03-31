Son dakika | Özgür Özel'den 'Silivri' çıkışı! "Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramlaşma programı öncesinde Saraçhane’de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlara tepki gösteren Özel ayrıca protestolarda gençlerin tutuklanmasına da sert çıktı.
"KENDİLERİNE NE BAYRAMDA NE DEMOKRASİ SINIRLARI İÇİNDE SÖYLENECEK SÖZ BULABİLİYORUZ"
Özel’in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Bu zulmü yapan ve bu zulme hazırlanan iktidar partisi, iktidar bloğu, Cumhur İttifakı bileşenlerinin üyelerini, oy verenlerini, geçmişte onlara gönül verenleri en sıcak duygularla selamlıyoruz. Ama zulüm ile iktidarda kalmayı sürdüren saray aklına, 19 Mart’ta darbeye kalkışan cuntaya, 23’ünde 15 milyon kişi tarafından püskürtülen darbecilere, onların ittifak ortaklarına ne bayramda ne demokrasi sınırları içinde söylenecek söz bulabiliyoruz.
"HEPSİNİ BAYRAM SONRASINA, ONLARI MAHCUP VE REZİL EDECEĞİMİZ BİR SÜRECE BIRAKIYORUZ"
- 11’inde MASAK raporu yazılmaya başlamışken rapor 3 aylıkmış gibi servis edenlere, yalancı bir raporu konuşanlara, bu süreçte canlı yayında, TV ekranlarında 11 Mart günü Sinan Burhan adlı gazeteciye 19 Mart’ta yapılacak tutuklama 8 gün öncesinden ifade ediliyorken, kaynak bir Cumhur İttifakı genel başkan yardımcısıyken bayramı zehir edenlere söyleyecek uygun söz yoktur. Hak ettikleri sözler bayramlık ağzımızı açtığımızda söylenecek sözlerdir. Hepsini bayram sonrasına, siyasette onları mahcup ve rezil edeceğimiz bir sürece bırakıyoruz.
VOLKAN KONAK İÇİN BAŞ SAĞLIĞI
- İçimiz yanıyor. Dün akşam Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıyı, Volkan Konak’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Volkan Konak ülkemizin aydınlarındandı.
"GENÇLERİ SİLİVRİ'DE TUTMAK UTANÇ VERİCİ"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
- Silivri'de "Her şey çok güzel olacak" Berkay'ı ziyaret ettik, moral bulduk. Koğuşlar ağzına kadar dolu. Gençleri Silivri'de tutmak utanç verici. Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın. Kötü muamelenin zaman aşımı ve affı olmaz, kötü muameleye hukuk ceza verecek. Gençlere yapılan kötü muamelenin hesabını soracağız.
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