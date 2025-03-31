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  4. İmamoğlu acı haberi cezaevinde aldı! Yakın dostu Volkan Konak'a böyle veda etti

İmamoğlu acı haberi cezaevinde aldı! Yakın dostu Volkan Konak'a böyle veda etti

31.03.2025 12:31
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"Kuzeyin oğlu" lakabıyla 7'den 70'e nam salan usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü yakın dostu Ekrem İmamoğlu'nu da derinden sarstı. Volkan Konak, İmamoğlu İBB Başkanı seçildiğinde desteğini açıkça ifade etmiş, son zamanlardaki kararlara da sessiz kalmamıştı. Sosyal medya hesabından Volkan Konak ile fotoğrafını paylaşan İmamoğlu'nun duygusal paylaşımı ses getirdi.

İmamoğlu acı haberi cezaevinde aldı! Yakın dostu Volkan Konak'a böyle veda etti

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaştı. Usta sanatçı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. "Kuzeyin oğlu"nun ölümü sevenlerini derinden sarstı.

İMAMOĞLU: BU ACI HABERİ CEZAEVİNDE ALMAK DAHA DA ÜZÜCÜ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da dostu Volkan Konak için duygusal bir paylaşım yaptı. "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici" diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum…."

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KONAK, İMAMOĞLU HAKKINDAKİ KARARLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü karara şöyle tepki göstermişti:

"2017’de yapılan anayasa referandumunda, iki buçuk milyon mühürsüz, dolayısıyla geçersiz oyu geçerli sayanlar ve bunu içine sindirenler, en önemlisi de muhalefet olup bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar;bugün yaşadıklarımız sizlerin eseridir.

Bugün içinde bulunduğumuz bu kara günlerin fermanını hep beraber yazdınız.

Dünyada yapayalnız tek başıma kalsam da bir kelebek kolaylığıyla ölsem de, ipe çekilmeyip zindana atılsam da, ne sizin hukukunuza ne sizin adaletinize, ne sizin dürüstlüğünüze, ne de sizin sevginize inanmadım, yaşadığım sürece inanmayacağım.

Dolayısıyla bugün guguk kuşu gibi hukuktan bahsedenler, siz kimi kandırıyorsunuz?"

TUTUKLAMAYA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: EKREM BAŞKAN’A SİYASETTE FAUL YAPANLAR UTANSIN

Konak, İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü de şöyle bir paylaşım yapmıştı:

'Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum, futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi? Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için. Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.'

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"DÖRT PARTİNİN BAŞINDA İMAMOĞLU GİBİ GENEL BAŞKANLAR OLSA..."

Öte yandan 2019'da İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden birkaç ay sonra Sözcü gazetesine konuşan Volkan Konak şu ifadeleriyle desteğini dile getirmişti:

"Ekrem İmamoğlu 20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir. Ekrem İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur. Şu anda dört partinin başında onun gibi genel başkanlar olsa, inan bana bu ülke bir dilim kavun gibi mis kokar, bahar gelir bu topraklara. Ayrıca bu topraklarda hoşgörü vardır. Mevlanalar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar geçmiştir bu topraklardan. Cumhuriyeti kuran Atatürk’ümüz de bir güneş gibi doğmuştur yine bu toprakların üzerine. Dolayısıyla hep birlik olalım, ülkemiz için elele verelim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Volkan Konak
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