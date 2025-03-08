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  4. Babasına destek olmak isteyen Ayşe, 300 küçükbaşa çobanlık yapıyor!

Babasına destek olmak isteyen Ayşe, 300 küçükbaşa çobanlık yapıyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 13:38
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Kayseri'de kent merkezinde yaşayan Ayşe Battalbakar (31), çoban bulamayan babasına destek olmak için eşi ile birlikte Yeşilhisar ilçesi bağlı Güzelöz Mahallesi'ne yerleşti. Burada 300 küçükbaşa çobanlık yapmaya başlayan Battalbakar'ın mesaisi neredeyse tüm gün sürüyor.

Babasına destek olmak isteyen Ayşe, 300 küçükbaşa çobanlık yapıyor!

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Ayşe Battalbakar, anne ve babası boşanınca annesi ile 2011 yılında Ankara'ya taşındı. Geçen süreçte çeşitli işlerde çalışan Battalbakar, 2020 yılında evlenip, yeniden Kayseri'ye yerleşti. Yaklaşık 3,5 yıl şehir merkezinde yaşayan Battalbakar, çoban bulamayan babasına destek olmak için eşi ile birlikte 1,5 yıl önce Yeşilhisar ilçesi bağlı Güzelöz Mahallesi'ne yerleşti. Burada 300 küçükbaşa çobanlık yapmaya başlayan Battalbakar'ın mesaisi neredeyse tüm gün sürüyor.

'HAYVANLARLA UĞRAŞMAK ÇOK GÜZEL'

Ayşe Battalbakar, "Besicilikle uğraşan babam çoban bulamadığı için mahallemize yerleşmeye karar verdik. 1,5 yıldır burada yaşıyoruz. Babamın burada en büyük sıkıntısı çoban bulamamasıydı. Biz de açıkçası ona destek vermeye geldik. Eşim ve benim de en büyük hayalimiz besicilik yapıp, hayvanlarla uğraşıp, köy hayatı yaşamaktı. Hayvanlarla uğraşmak bence çok güzel. İnsana büyük bir enerji verdiğini düşünüyorum. Besiciliğin, ülkemizin üretiminde gerçekten etkisi oluyor" diye konuştu.

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'GÜNÜMÜZÜN ÇOĞU AHIRDA GEÇİYOR'

Battalbakar, "Sabahları 06.00'da kalkıyorum. Koyunlara ve kuzulara yem veriyorum. Sularını içiriyorum. Daha sonra kuzuları anneleri ile buluşturuyoruz. Büyük olan koyunları alıp, yaymaya çıkarıyorum. Doğal otlarla beslensinler diye koyunları akşama kadar yayıyorum. Akşam olduktan sonra eve dönüş vakti geliyor. Sonrasında kuzuları tekrar anneleri ile buluşturup ahırlara alıyoruz. Gece de doğumlarımız başladı. Geceleri kalkıp doğum yapamayan kuzularımıza yardımcı oluyoruz. Günümüzün çoğu ahırda geçiyor. Veterinerimize danışarak, iğnelerini ve haplarını ben veriyorum. Hayvanlarla uğraşmak güzel. Türkiye'mizin kalkınması için güzel bir meslek. Devletimiz sağ olsun desteklerini esirgemiyor. Devletimizden özellikle küçükbaşlara biraz daha destek bekliyoruz. Burada gayet mutluyuz. Ahırımıza şu anda 300 tane koyun, kuzu var. Daha doğum yapmayan koyunlarımız da var" dedi.

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'DİMDİK AYAKTAYIM'

Kadınların tüm işlerin üstesinden gelebileceğini belirten Battalbakar, şunları söyledi: "Kadınlarımızın gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını biliyorum. 'Hayvancılık yapamazsın, yorulursun' diyenlere karşı burada dimdik ayakta olduğumu göstermek istedim. Kadınlarımızın istedikleri her işi yapabileceklerine inanıyorum. Nerede mutlularsa, hayatı nerede yaşamak istiyorlarsa bence orada yaşasınlar. Koyunlarımızdan sütümüzü, yoğurdumuzu ve peynirimizi yapıp tüketiyoruz. Şehir hayatından organik ürünlerimiz olsun diye kaçtık. Çok şükür çocuklarımıza daha sağlıklı besinler yedirebilir hale geldik." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Yeşilhisar
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