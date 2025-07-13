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Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim"

Eskişehir'de bir mezarlık içindeki aile kabristanlığında toprağın eşelenmesiyle ortaya çıkan cansız beden, jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede mezar yanına beze sarılmış vaziyette gömülen bedenin bir köpeğe ait olduğu belirlenirken, hayvanı gömen kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim"
Begüm Özkaynak

Olay, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık içinde bulunan 165'inci adada meydana geldi. Vefat eden babasının mezarını ziyarete gelen İsmail Karagöz'ün dikkatini bir aile kabristanlığındaki farklılık çekti.

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim" 1

Bir mezarın yanında eşelenmiş toprağın arasında kefene benzer bir bez parçası gören ve insan cesedi olduğundan şüphelenen Karagöz, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim" 2

Olay yerine gelerek inceleme yapan görevliler, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı inceleme yaptı. Bezi açan jandarma, tüylü bir hayvan ölüsü ile karşılaştı. Yapılan detaylı çalışmalarda beze sarılan cansız bedenin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim" 3

Kazılan toprakta ise bir not bulundu. İngilizce yazılan notta ölen köpekle alakalı 9 yaşında ölen hayvana özlem içeren cümleler yer aldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, aile kabristanının sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Öte yandan olay yerine gelen veterinerler, ölen köpeğin çipi olup olmadığını kontrol etti. Çipinin olmadığı tespit edilen köpek, gömüldüğü yerden çıkarılarak incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. İzinsiz gömülen köpeği kimin neden gömdüğü bilinmiyor.

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim" 4

"İNSAN CESEDİ DİYE ŞÜPHELENDİM"

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı! Beze sarılmış halde bulundu: "İnsan cesedi diye şüphelendim" 5

İsmail Karagöz, "Babamın mezarını ziyaret etmeye gelmiştim. Devamlı her hafta gelirim. Mezara su dökecektim, o sırada hortum çekiyordum. Gözüme bir şey çarptı. Sonra gördüğüm şey karşısında tedirgin oldum, korktum. Hemen gittim güvenliğe haber verdim durumu. Güvenlik geldi, inceledikten sonra jandarmayı aradı. Jandarma incelemelerinin ardından mezarı açtı, beze sarılı cansız bedenin hayvan olduğu anlaşıldı. İlk başta ben insan cesedi diye şüphelendim. Zaten ondan dolayı tedirgin olmuştum. Jandarma bezi açtığında bezin içinde tüylü bir şeyler olduğunu söyledi. Köpek benzeri bir hayvan olduğunu söylediler. Bez ise kefen şeklinde sarılmıştı. Zaten tam olarak mezar kazılmamıştı, sadece toprakla örtülmüştü. Sanırım başka köpekler gelip eşelemiş ve açmışlar. Hayvanın gömüldüğü yerde bir de not bulduk, not yabancı dille yazılmış, anlayamadık pek" dedi.

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Eskişehir köpek mezar baba not
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