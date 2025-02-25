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  4. Babasının resmi aracını kaçırdı büyük bir kaza yaptı: Marka arabaları duyunca tepkisi gündem oldu!

Babasının resmi aracını kaçırdı büyük bir kaza yaptı: Marka arabaları duyunca tepkisi gündem oldu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.02.2025 11:45
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İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü bir genç, babasının çalıştığı resmi kurum aracını izinsiz alarak büyük bir kaza yaptı. 19 yaşındaki E.C.A., babasına ait İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) ait kurum otomobilini çaldı. Genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 5 lüks araca birden çarptı.

Babasının resmi aracını kaçırdı büyük bir kaza yaptı: Marka arabaları duyunca tepkisi gündem oldu!

Olay, İzmir’in Konak ilçesinde 23 Şubat saat 00.30 civarında, İnönü Caddesi Altıntaş Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki E.C.A., babasının çalıştığı aracı habersiz aldı.

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Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan aracın içinde bulunan E.C.A. ve arkadaşı R.A.K.’yi buldu. E.C.A.'nın arkadaşı R.A.K., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ARAÇLARIN LÜKS OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİ

Kaza anında alkollü olduğu belirlenen E.C.A., polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.C.A.’nın kazanın ardından olay yerinde yere oturduğu ve çarptığı araçların lüks olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığı ifade edildi.

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Bu videolarda E.C.A., babasının izinsiz olarak araç kullanmasını itiraf etti. Ayrıca, genç sürücünün çarptığı araçların lüks olduğunu duyduktan sonra yaşadığı pişmanlık da kameralara yansıdı.

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Olayın ilginç bir başka boyutu ise, Kazanın ardından o bölgede bulunan, motosikletiyle videolar çekip 'Ceyvlog' adlı sosyal medya hesabında paylaşan Yunus Ceylan, kask kamerasıyla kaza yapan kişiyi görüntüledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Meydana gelen kazada 5 araçtan 1’i kullanılamaz hale gelirken, diğer 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada sorumluluğu bulunan E.C.A.’nın alkollü bir şekilde araç kullanmanın yol açtığı büyük tehlike bir kez daha gözler önüne serildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza konak trafik kazaları
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