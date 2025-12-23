HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Babasıyla tartışıp, intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

Hatay’da ailevi sorunları nedeniyle 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, ekiplerin ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.

Babasıyla tartışıp, intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

Edinilen bilgilere göre; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde 5 katlı binanın tepesine çıkan 25 yaşındaki B.C., ailevi sorunlar nedeniyle babasıyla tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda B.C., ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.
Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı muayenesi yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandıOkul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Kütahya'da durdurulan araçta 5 milyon makaron ele geçirildiKütahya'da durdurulan araçta 5 milyon makaron ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.