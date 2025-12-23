Babasıyla tartışıp, intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

Edinilen bilgilere göre; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde 5 katlı binanın tepesine çıkan 25 yaşındaki B.C., ailevi sorunlar nedeniyle babasıyla tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda B.C., ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı muayenesi yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır