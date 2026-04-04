BAE: İran gün içinde 23 balistik ve 56 İHA ile saldırı düzenledi

BAE Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, bugün İran'dan atılan 23 balistik füze ile 56 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplam 498 balistik füze, 23 seyir füzesi ve 2 bin 141 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda, görev başındaki 2 asker ile BAE ordusuyla sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 10 sivilin öldüğü ifade edilen açıklamada, çeşitli uyruklardan 217 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini hedef alan tehditlere karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA