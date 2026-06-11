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BAE ve İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze görüşme

ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran’ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı.

BAE ve İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze görüşme

ABD ile İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta aralarında uzun süredir ciddi gerilim bulunan iki bölgesel aktör arasında diplomatik temas sürprizi yaşandı.

İRAN-BAE ARASINDA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran’ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı. New York merkezli Bloomberg kanalına konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar; görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi azaltma yönünde önemli bir değişime işaret ettiğini belirtti. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.

BAE'NİN İRAN SAVAŞINA YAKLAŞIMI DEĞİŞEBİLİR

Haberde, haftalar süren İran İHA ve füze saldırılarının ardından daha sert bir tutum benimseyen ve buna bağlı olarak İran'a yönelik koordineli saldırılar ile askeri istihbarat paylaşımı da dahil olmak üzere İsrail ile daha yakın bir çizgiye geldiği öne sürülen Abu Dabi yönetiminin, İran savaşına yaklaşımında değişim olabileceğine işaret edildiği belirtildi.

11 Haziran 2026
11 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran bae
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