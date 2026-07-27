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CHP Düzce’de görev değişimi hareketli başladı: Kapıyı kırdı, afişleri indirdi

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Mehmet Hazar Gönüllü

CHP Düzce İl Başkanlığına atanan Kenan Akın parti binasına kapıyı kırarak girdi. Binanın dış cephesindeki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu afişleri indirilirken yerlerine Türk bayrağı asıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

CHP Düzce İl Başkanlığında görev değişimi gergin anlara sahne oldu. Özcan Dağıstanlı’nın görevden alınarak partiden ihraç edilmesinin ardından yerine atanan Kenan Akın, göreve başlamak üzere beraberindeki partililerle il binasına geldi. Ancak iddiaya göre binanın kapılarının açılmaması üzerine tansiyon kısa sürede yükseldi.

KAPIYI KIRARAK BİNAYA GİRDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Akın’ın kilitli kapıyı tekmeleyerek kırdığı ve ardından beraberindekilerle binaya girdiği görüldü. Yeni yönetimin binaya girmesinin ardından kapı kilitleri de değiştirildi. Görüntülerdeki anlar kısa sürede gündem oldu.

CHP Düzce’de görev değişimi hareketli başladı: Kapıyı kırdı, afişleri indirdi 1

AFİŞLERİ İNDİRİP TÜRK BAYRAĞI ASTI

Binaya giren Akın daha sonra dış cephede bulunan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu afişlerini indirdi. Afişlerin yere bırakılmasının ardından binanın dış cephesine Türk bayrağı asıldı.

CHP Düzce’de görev değişimi hareketli başladı: Kapıyı kırdı, afişleri indirdi 2

SERT SÖZLER

Akın, görüntülerin devamında konuşurken şu ifadeleri kullandı: “Özcan Dağıstanlı, görülen lüzum üzerine. Öyle diyordun ya, erkeklik yapıyordun ya. Kuralsızlıkların, kanunsuzlukların, tek adam rejimlikleriniz böyleydi ya. Görülen lüzum üzerine. Sen anlıyorsun onu. Terbiyesiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Düzce CHP Yeni Parti
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