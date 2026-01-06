HABER

Bafra’da darbedilen şahıs ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde ddarbedilen bir kişi, apartman girişinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz halde yatan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Cömert (52) olduğu tespit edildi. Cömert’in yaklaşık 100 metre ileride bulunan evinin girişinde ve evin içinde kan izlerine rastlandı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Erkan Cömert’in evinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darbedildiği belirlendi. Cömert’in darp edildikten sonra mı apartman girişine kadar geldiği, yoksa olaydan sonra başka kişiler tarafından mı oraya bırakıldığı ise araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

