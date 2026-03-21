Bafra’da otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi Yaka Sokak’ta meydana gelen olayda, Erkan Yasan idaresindeki 55 AEZ 095 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın üzerine sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır