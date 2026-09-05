Bafra’da 63 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, I.A.’nın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelinin ikametinde ve arazisinde yapılan aramalarda 63 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili I.A. gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır