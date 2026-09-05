Olası Marmara Depremi ile ilgili açıklama! "Gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı"

Daha önce olası Marmara Depremi açıklamalarıyla gündem olan ve 7'den büyük deprem beklemediğini ifade eden emekli Prof. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı. Bektaş, Adalar–Çınarcık zonunun İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanı haline geldiğini ifade ederek "Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!" dedi.

İşte Bektaş'ın açıklamaları:

"İSTANBUL DEPREMİNDE YENİ KRİTİK SENARYO: ADALAR–ÇINARCIK

Doğuya doğru sismik ilerleme Silivri 6,2 ile başlamadı; öncesinde vardı ve sonrasında da sürdü. Şimdi, buna batıya eğimli Adalar Fayı çevresindeki 18-20 Ağustos yoğun mikrodeprem kümelenmesi eklendi.

Doğuya ilerleyen kırılma ve doğuya stres transferi, Adalar’daki mikrodeprem aktivitesi…

Bu üçlü, Adalar–Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanı haline getiriyor.

Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!"