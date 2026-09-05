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Yer: Tekirdağ! İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yer: Tekirdağ! İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen H.K.'nin kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Her iki otomobilde yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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