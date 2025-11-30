HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağ evinde korkutan yangın

Bilecik’te bir bağ evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi.

Bağ evinde korkutan yangın

Bilecik’te bir bağ evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de anında olay yerine geldi.

Bağ evinde korkutan yangın 1

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı bağ evinde kimsenin yaşamadığı, can veya hayvan kaybı olmadığı ve herhangi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi. Bağ evinin hafta sonları konaklama amacıyla kullanıldığı, yangının ise güneş panelinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Kars’ta soğuk hava ve kırağıKars’ta soğuk hava ve kırağı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.