Bağcılar'da 2 katlı binada patlama

BAĞCILAR'da 2 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
31.10.2025 22:49
