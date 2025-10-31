Bağcılar'da 2 katlı binada patlama

BAĞCILAR'da 2 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

