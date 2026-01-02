HABER

Sosyal medyadaki tartışma ölümle sonuçlandı! Genç kız hayatını kaybetti

Malatya’da sosyal medyada başlayan bir tartışma, sokakta ölümle sonuçlanan bir kavgaya dönüştü. Ailesine ait mısır tezgahında bulunan B. Erçel’in, çıkan tartışmada Senanur Doğan’ı bıçaklayarak öldürdüğü, Doğan’ın arkadaşı I.D.’yi ise yaraladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Detaylar haberimizde...

Malatya'da ailesinin mısır tezgahında duran B. Erçel’in, kavgada Senanur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı I.D.’yi de yaraladığı olayın, sosyal medyadaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi. Erçel ile I.D.’nin sosyal medyada tartıştığı, Doğan’ın da arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiği belirtildi.

BIÇAKLA SALDIRDI!

Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran B. Erçel ile I.D. ve Senanur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B. Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve I.D.'ye saldırdı.

GENÇ KIZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ

Olayın ardından gözaltına alınan B. Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

B. Erçel'in I.D. ile sosyal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı I.D. ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

