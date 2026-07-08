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Bağcılar’da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı

Bağcılar’da akaryakıt istasyonunun içindeki markette alışveriş yapan kadın sürücü, aracına bindiği sırada otomobiliyle markete daldı. Kazada yaralanan 1 müşteri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda aracını yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yapan kadın sürücü, yeniden direksiyon başına geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı.

Bağcılar’da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı 1

ARACIYLA MARKETE DALDI

Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bağcılar’da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Otomobil market kaza
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