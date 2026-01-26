HABER

Bağcılar'da aynı evden 3 ceset çıktı! Balkondan girince gördüler: Korkunç şüphe...

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı. Aynı evde bir başka kişi ise ağır yaralı bulundu. Korkunç olayla ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor.

Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.

DAİREDEN YOĞUN KOKU GELİYORDU

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

FARKLI FARKLI ODALARDA HAREKETSİZ BULUNDULAR

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü.

3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

