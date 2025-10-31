HABER

Bağcılar'da bodrum katta mutfak tüpü patladı: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü patladı. Patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bodrum katındaki evde mutfak tüpü bilinmeyen sebeple patladı. Patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlamada yaralanan yabacı uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesiyle mahalleli sokağa döküldü. Mahallede tedbir amaçlı doğalgaz kesildi. Patlamanın yaşandığı bina ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından sokak ve bina çevresi tamamen kapatıldı.

"BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ"

Uyuduğu sırada patlama sesiyle uyandığını belirten mahalle sakinlerinden Ergücan Malkoç, "Evde ben uyuyordum. Bir anda patlama sesi geldi. Önce mutfağa koştum dedim acaba bizim evden mi ses geldi. Bomba patlar gibi bir ses geldi. Camdan bakınca, buradaki yoğunluğu görünce koşarak geldim. İki-üç kişi yanmış dışarıdaydı. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Yaralıları aldı, götürdüler" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

