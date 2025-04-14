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Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Bağcılar'da bir oto galeriye yaya olarak gelen şüpheli, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcıyı iş yerine attıktan sonra kaçtı. Patlama nedeniyle iş yerinin tüm camları kırıldı. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Olay bugün saat 16.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerindeki bir oto galericiler sitesinde meydana geldi. Site içerisindeki bir galeriye yaya olarak gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı. Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı.

Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi. İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bağcılar galeri
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