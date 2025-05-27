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Bağcılar’da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bağcılar’da ara sokağa giren bir otomobil, sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocuğun babası Salih Keser, şikayetçi olduğunu söyledi.

Bağcılar’da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaza 16 Mayıs Cuma günü saat 17.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 2233. Sokak'ta meydana geldi. Ara sokakta ilerleyen 34 FN 7750 plakalı otomobil, sokakta oynayan 3 yaşındaki Emir Poyraz Keser’e çarptı. Kaza anında aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra kendisine çarpan otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'AKCİĞER VE DALAKTA YIRTIK VAR’

Emir Poyraz Keser’in babası Salih Keser, “16 Mayıs günü çocuğuma araba çarptı. Şahıs kaçacaktı ilerideki bir abimiz bağırtıya, çağırtıya şoförü durduruyor. Apar topar camdan atlayacaktım. Sonra vazgeçtim, indim. Çocuğumun arabaya bindirilişi ve hastaneye gidişinde bize yardımcı oldu. Ondan sonra yok. Hem maddi, hem de manevi olarak ben davacıyım. Sürecimiz devam ediyor. Karakoldan ne bilgi alabildik, ne de bir şey verildi. Ben bu konunun takipçisiyim. Yani biz mağdur olduk. Bu çocuk bir insan sonuçta.

Akciğer ve dalakta yırtık vardı. 2'nci kısım raporlarımız da mevcut. Araba buradan geliyor, benim çocuğum tam karşıya geçerken, o da görmüyor küçük olduğu için. Bir de insanlara, 'Kediye vurdum. Yok, kaldırıma vurdum' diyor. Şahıs yok. Ben şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar kaza
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