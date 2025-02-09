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  4. Bağcılar'da 'ters yön' kavgası! Ölüm tehdidi savurup, çocuğun ağlamasına aldırış etmeden saldırdı... O anlar kamerada

Bağcılar'da 'ters yön' kavgası! Ölüm tehdidi savurup, çocuğun ağlamasına aldırış etmeden saldırdı... O anlar kamerada

09.02.2025 10:36
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09.02.2025 10:36
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Bağcılar'da, ters yöne giren Hakan A., karşı yandan gelen sürücü Kadir D. ile yol verme kavgasına başladı. Hakan A., Kadir D.'yi ölümle tehdit edince Kadir D. cep telefonunu çıkardı ve olay anını kaydetmeye başladı. Hakan A., bunun üzerine "O telefonu kırarım" diyerek tartışmanın dozunu artırdı. Tartışma sırasında Kadir D.'nin yanında bulunan çocuğu ise hıçkırarak ağladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir D. otomobiliyle ilerlediği sırada Hakan A. aracıyla ters yönden gelmeye başladı.

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ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Taraflar yolda karşı karşıya gelip ilerleyemeyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada ikili arasında küfürleşme yaşandı.

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"O TELEFONU KIRARIM"

Aracından inen Hakan A. ise iddiaya göre 'Seni öldürürüm' diyerek tehditte bulununca Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Hakan A.,'O telefonu kırarım', 'Bunu yapma, sil' diyerek üstüne yürüdüğü Kadir D.’ye saldırdı.

ÇOCUĞU HIÇKIRARAK AĞLADI

Kadir D.’nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan İkram A.’nın araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SERBEST KALDILAR

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Hakan A. ve Kadir D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak 'Tehdit' ve ' Hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar kavga
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