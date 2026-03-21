Bağcılar TEM'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ önünde, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar TEM'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PKB 757 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Esenler Otogarı’na yolcuları bırakarak evine doğru yola çıktı.

YOLCULARI OTOGARA BIRAKTIKTAN SONRA ALEV ALDI

TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametine geldiğinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken otobüsten alevler yükseldi. Sürücü, otobüsü hemen yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkan yangın soğutma çalışmaları yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bağcılar otobüs tem
