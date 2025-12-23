HABER

Bağdat’ta 19 binden fazla başıboş köpek itlaf edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında, sayıları hızla artan ve toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturan 19 binden fazla başıboş köpek itlaf edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yetkililer, başıboş köpeklerin sayısındaki hızlı artışın ardından tartışmalı bir yönteme başvurdu. Bağdat Belediyesi Sözcüsü Uday el-Cendil yaptığı açıklamada, 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında sayıları hızla artan ve toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturan 19 binden fazla başıboş köpeğin itlaf edildiğini duyurdu. Sözcü El-Cendil, operasyonların İçişleri Bakanlığı ve Veterinerlik Dairesi ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı. Uday el-Cendil, operasyonlarda uzman nişancıların görevlendirildiğini ve uygulama sırasında Veterinerlik Dairesi temsilcilerinin hazır bulunduğunu söyledi. Çalışmaların neredeyse her gün sürdüğünü kaydeden el-Cendil, itlaf edilen köpeklerin sağlık ve çevre kurallarına uygun şekilde toplanarak başkentteki Nehravan bölgelerindeki katı atık tesislerine nakledildiğini vurguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

