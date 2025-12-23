Bağdat’ta 19 binden fazla başıboş köpek itlaf edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yetkililer, başıboş köpeklerin sayısındaki hızlı artışın ardından tartışmalı bir yönteme başvurdu. Bağdat Belediyesi Sözcüsü Uday el-Cendil yaptığı açıklamada, 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında sayıları hızla artan ve toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturan 19 binden fazla başıboş köpeğin itlaf edildiğini duyurdu. Sözcü El-Cendil, operasyonların İçişleri Bakanlığı ve Veterinerlik Dairesi ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı. Uday el-Cendil, operasyonlarda uzman nişancıların görevlendirildiğini ve uygulama sırasında Veterinerlik Dairesi temsilcilerinin hazır bulunduğunu söyledi. Çalışmaların neredeyse her gün sürdüğünü kaydeden el-Cendil, itlaf edilen köpeklerin sağlık ve çevre kurallarına uygun şekilde toplanarak başkentteki Nehravan bölgelerindeki katı atık tesislerine nakledildiğini vurguladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır