Bağırsak florasını zenginleştiren gıdalar nelerdir? Bağırsak florasını zenginleştiren 10 yiyecek

Bağırsakların düzenli çalışması sindirim sisteminin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Vücudu etkileyen bir rahatsızlık söz konusu değilse bağırsak sağlığı günlük beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu noktada doğru besinlerin tercih edilmesi bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Peki, bağırsak florasını zenginleştiren gıdalar nelerdir?

Defne Vera Şahin

Bağırsak sağlığı sindirim sistemimizin düzenli çalışabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bağırsakların içerisinde yer alan yararlı bakteriler sindirim sürecini kolaylaştırır. Bununla beraber alınan besinlerin vücut için verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Bağırsaklar florası zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyerek vücudu korur. Sağlıklı bir yapıya sahip bağırsak florası sindirim sisteminin düzenli işlemesine katkı sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemi de güçlü olur. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bağırsak sağlığını korumak için dengeli bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır.

Bağırsak florası nedir?

Bağırsak florası ya da diğer adıyla bağırsak mikrobiyomu bağırsaklarda yaşayan trilyonlarca mikroorganizmadan oluşan bir ekosistemdir. Bu mikroorganizmaların büyük bir kısmını bakteriler oluşturur. Fakat bunlar arasında virüsler, mantarlar ve bazı parazitler de yer alabilir.

Her bir organizmanın sistemde farklı bir rolü vardır. Bazıları faydalı olup sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bazıları mikroorganizmalar ise bağırsak sağlığına zararlı olabilir.

Dengeli bir şekilde çalışan bağırsak florası sindirim sağlığı ve genel bağışıklık için oldukça önemlidir. Bağırsak florası kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bir insanın bağırsak yapısı doğumla beraber oluşmaya başlar. Örneğin bebekler ilk mikroplarını doğum esnasında ya da anne sütüyle alır. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı zamanla florasını şekillendirir.

Bağırsak florasını zenginleştiren gıdalar nelerdir?

Bağırsak sağlığı dendiğinde sağlıklı beslenmenin önemi bilinir. Fakat birçok insan bağırsak sağlığı için hangi besinlerin faydalı olduğunu bilmez. Bağırsak florasını zenginleştiren 10 yiyecek şu şekildedir:

1. Elma

Elmanın bağırsak sağlığına olan faydaları oldukça fazladır. İçerdiği pektin adlı lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasını destekler. Bununla beraber polifenoller gibi bitkisel besinler sayesinde mide astarını korur ve bağırsak florasını güçlendirir.

2. Kereviz

Kereviz genel olarak lif bakımından zengin bir gıdadır. Kereviz içerdiği polisakkaritler mide astarını korur. Bununla beraber kumarin gibi antioksidanlar da bağışıklık sistemini destekleyerek bağırsak sağlığının iyileşmesine katkıda bulunur.

3. Badem

Günde 10-12 adet çiğ badem tüketmek bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. İçerisinde yer alan lif yapısı bağırsaktaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Bu sayede mikroflorayı güçlendirir ve prebiyotik etkisi gösterir.

4. Süt ve kefir

Kefir en zengin probiyotik içeriğine sahip ürünlerden biridir. İçerisindeki probiyotik bağırsak florasını korur ve güçlendirir. Laktoz intoleransı olmayan kişiler için süt de faydalıdır. Fakat sütün ılık tüketilmesi önerilir. Süt içemeyenler ise badem sütü ya da soya sütü gibi alternatifleri tercih edebilir.

5. Zencefil

Zencefil yüzyıllardır hazımsızlık ve sindirim sorunlarına karşı kullanılan bir üründür. Güçlü anti-inflamatuar içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Bağırsaklarda bulunan zararlı mikroplarla savaşır ve bağışıklığı güçlendirir.

6. Hindistan cevizi

Hindistan cevizi içerisinde bulunan orta zincirli yağ asitleri sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

7. Rezene

Rezene gaz ve şişkinliği gidermeye yardımcı olur. İçeriğinde bolca lif, C vitamini ve potasyum yer alır. Bu sayede bağırsak sağlığını destekler.

8. Yoğurt

Yoğurt doğal bir probiyotik kaynağı olarak bilinir. Yoğurdun içerdiği canlı bakteriler bağırsak florasını dengeler ve sindirimi düzenler. Bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirir.

9. Muz

Muzun içerisinde bağırsak florasını korumaya yardımcı olan fruktooligosakkaritler yer alır. Bilhassa ishal sırasında kaybedilen elektrolit ve potasyumu geri kazandırır. Fakat aşırı tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir.

10. Avokado

Avokadonun içerisinde sağlıklı yağlar ve omega-3 bulunur. Bu sayede sindirim sistemini destekleyici bir özelliğe sahiptir. Avokado tüketmek vücuttaki K ve E vitamini gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır. Bununla beraber antioksidan ve anti-inflamatuar bileşikler içerir.

